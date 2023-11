Mps, in caso di fusione con BancoBpm o Bper, Stato primo socio con il 12,3% e il 16,5%

Ascolta la versione audio dell'articolo

La prima tranche di privatizzazione di Mps, con il collocamento sul mercato del 25%, ha ridotto la partecipazione dello Stato dal 64% a poco più del 39%. Il Mef si è impegnato a non vendere altre azioni nei prossimi 90 giorni, poi si vedrà. Il completamento della privatizzazione dovrebbe avvenire, secondo i piani più volte ribaditi dal Governo, favorendo la nascita del terzo polo bancario che affianchi il leader di mercato Intesa Sanpaolo e UniCredit (secondo gruppo per attivi in Italia). Il ruolo ingombrante dello Stato nell’eventuale aggregato post-fusione è stato finora uno degli ostacoli, anche se non l’unico, all’avvio di negoziati con BancoBpm o con Bper che finora hanno sempre negato esplicitamente di essere interessati al dossier Mps.

La riduzione della quota del Mef nella banca senese, che nel frattempo è tornata a macinare utili, cambierà lo scenario o bisognerà attendere una ulteriore discesa dello Stato nel capitale? In attesa di capire gli orientamenti delle banche potenzialmente interessate alle nozze con Siena, è interessante vedere a quanto ammonterebbe - sulla base delle capitalizzazioni di Borsa di ieri - la quota dello Stato nelle differenti ipotesi di aggregazione.

LO STATO NEL TERZO POLO E CON UNICREDIT

Le ipotesi di aggregazione

Nel caso di un merger tra Mps e BancoBpm la quota dello Stato sarebbe pari al 12,3% del capitale, che farebbe del Mef il primo azionista singolo in Piazza Meda davanti ai francesi del Credit Agricole che vedrebbero diluire la quota poco sotto al 7%. Anche nel caso di un’aggregazione a prezzi di mercato con Bper, lo Stato sarebbe il primo socio singolo con una partecipazione del 16,5% davanti a Unipol che vedrebbe ridurre la propria quota sotto al 12%.

L’ipotesi UniCredit

Poco significativa sarebbe invece la quota del Mef in un’eventuale aggregazione Mps-UniCredit, con lo Stato al 3% del capitale del nuovo aggregato, ma l’ipotesi in questa fase non sembra quella favorita se l’obiettivo industriale del Governo resterà quello di promuovere la nascita di un terzo polo bancario.

Nel caso di future eventuali aggregazioni con BancoBpm o Bper, è assai probabile che lo Stato dovrebbe ridurre ancora in via preventiva la quota in Mps poiché la Ue difficilmente accetterebbe che una parziale privatizzazione facesse dello Stato il primo azionista, anche se non più di controllo, di una banca più grande.