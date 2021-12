Mps, il cda approva il piano per l’Europa: aumento da 2,5 miliardi entro il 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il cda di Monte dei Paschi ha varato il nuovo piano industriale che fissa a 2,5 miliardi l’aumento di capitale da realizzare entro il 2022. Lo rende noto la banca. Il piano prevede «una discontinuità del business model» per una «nuova e più snella Mps, una radicale semplificazione del modello operativo e della struttura del gruppo, la prosecuzione del processo di de-risking e la creazione di valore per un'adeguata remunerazione agli azionisti».

Le proiezioni del piano si basano su un aumento di capitale di 2,5 miliardi da eseguirsi nel 2022, anche in considerazione della generazione organica di 170 punti base di Cet1 realizzata nei primi 9 mesi del 2021 che permetterà quindi di investire circa 800 milioni nell’IT, la maggior parte dei quali verranno realizzati nei primi anni di piano; circa 1 miliardo di costi di ristrutturazione e completa rispondenza alle indicazioni emerse in sede di stress test 2020 e agli attuali requisiti Mrel.

Il piano di uscite volontarie, non quantificate esplicitamente nella nota, consentiranno risparmi annui di 275 milioni e quindi non saranno inferiori a 3mila unità. Risparmi, si legge, che potrebbero essere realizzati per la maggior parte entro il 2024. Il piano stima un cost-income ratio al di sotto del 60% entro il 2024, con ulteriori riduzioni negli anni successivi; un costo del rischio di circa 50 punti base, coerente con l'asset quality della banca; un utile pre-tasse di circa 700 milioni nel 2024 con un Rote di circa 8,5-9% nel 2024, e all’11% nel 2026. Il ratio patrimoniale Cet1 Fully loaded ratio viene indicato sopra al 14% nel 2024 e pari a circa 17,5% nel 2026, «prima di dividendi e prima dell'effetto positivo della rivalutazione delle Dta derivanti dal Piano».