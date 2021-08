Mps, sui crediti il focus di Orcel. A ottobre la stretta con il Tesoro

3' di lettura

Se sono rose, fioriranno in autunno. Ottobre, novembre al massimo. Il grande cantiere d’agosto di UniCredit-Mps è già entrato nel vivo, al punto che c’è chi ritiene che - vista l’ossessione di Andrea Orcel per anticipare i tempi - la due diligence sulla banca senese potrebbe concludersi anche prima dei 40 giorni fissati. Ma non sarà questa la fase più delicata di un percorso ancora lungo. Anzi.

Il risultato dell’analisi, anzitutto concentrata sui crediti ma nella sostanza estesa alla rete commerciale...