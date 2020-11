Mps, in dieci anni aumenti di capitale per 20 miliardi. Il conto per lo Stato sale a 7 miliardi La proposta di UniCredit avrebbe un costo per l'Erario ben superiore agli 1,5 miliardi stanziati dal Mef. Ma senza un’aggregazione il percorso solitario del Monte, che punta a tornare in utile solo nel 2023, è pieno di incognite. di Alessandro Graziani

(Ansa)

La «horror story» di Mps, come è stata definita in commissione banche, prosegue ed è difficile dire come e quando avrà fine. Con la ricapitalizzazione da circa 2 miliardi di euro allo studio in questi giorni, nel decennio 2010-2020 la banca senese avrà realizzato aumenti di capitale per 20 miliardi.

La sequenza delle ricapitalizzazioni avvenute finora, secondo i dati riepilogati dall’ad Guido Bastianini nella recente audizione alla Commissione banche, è di 2,152 miliardi nel 2011, 5 miliardi...