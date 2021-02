Mps e Bper in rialzo, il risiko tiene ancora banco

(IMAGOECONOMICA)

Seduta interlocutoria per le banche, ma si scommette sulle operazioni straordinarie per gli istituti di medie dimensioni

A Piazza Affari è una seduta interlocutoria per il comparto bancario (dopo la corsa degli ultimi giorni) ma si continua a scommettere sul risiko degli istituti di medie dimensioni, a partire da Bper, da Banco Bpm e da Banca Mps, dopo il +19% messo a segno nella seduta di lunedì 8 febbraio. Da quando il nome di Mario Draghi è stato indicato dal presidente Mattarella per Palazzo Chigi, cioè dalla seduta del 3 febbraio, questi tre istituti hanno recuperato rispettivamente il 26%, il 17% e il 33%.

Bper per scommettere su M&A

Già nella seduta di lunedì 8 febbraio Bper era stata la migliore dell'Ftse Mib sulla scia dei conti trimestrali e dopo le nuove aperture dell'ad Vandelli a operazioni di aggregazione, tanto che gli analisti di Mediobanca avevano indicato l'istituto di Modena come il titolo migliore per scommettere sul fattore M&A a Piazza Affari: secondo gli analisti una aggregazione con Banco Bpm ha senso sia sotto il profilo industriale (guardando alla copertura geografica e alle sinergie nelle assicurazioni e nell'asset management) sia sotto il profilo finanziario con un accrescimento a doppia cifra degli utili per azione.

Mps ancora sotto i riflettori dopo il rally

Prosegue anche il rialzo di Banca Mps, volata del 19% nella seduta di lunedì 8 febbraio sulle indiscrezioni di un interesse del fondo Apollo ma soprattutto sulla scommessa, da parte degli operatori, che con l'arrivo di Mario Draghi al Governo, il ministero del Tesoro - che è il principale azionista - acceleri sulla ricerca di un partner per una aggregazione. Su richiesta Consob, l'istituto senese ha comunicato che al momento non è allo studio l'emissione di uno strumento subordinato, mentre ha confermato l'interesse di Apollo che alla data odierna risulta il solo fondo che ha richiesto accesso alla data room. Tuttavia, secondo Equita, è "difficile che l'interesse di un fondo possa concretizzarsi in un'acquisizione di Mps".

