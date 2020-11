Mps, Giani chiede di rinviare la privatizzazione di due anni Il neo presidente della Regione Toscana non vede ostacoli nel via libera della Bce alla scissione del Monte e nel decreto governativo di poche settimane fa. Lettera al ministro Gualtieri: preoccupazione per occupazione e accesso al credito di Silvia Pieraccini

Il Monte dei Paschi di Siena è una banca «ben guidata» ed è dotata di «grandi professionalità», per questo «deve poter continuare a operare» e dunque lo Stato «deve rinviarne la cessione» (il Tesoro controlla il 68%). Arriva dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani (Pd), eletto un mese e mezzo fa, il tentativo di bloccare la prevista privatizzazione della banca senese che, spiega in una conferenza stampa, rappresenta un patrimonio della Toscana. Giani annuncia di aver scritto una lettera al ministro dell'Economia e finanze, Roberto Gualtieri, per esprimere preoccupazione per il futuro della banca e dei suoi dipendenti, soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria, chiedendo un incontro per discutere delle prospettive.



Il percorso già delineato – col via libera della Bce alla scissione di Mps e il decreto governativo di poche settimane fa che autorizza la scissione di 8,1 miliardi di crediti deteriorati e dà il via alla privatizzazione (dovrebbe concludersi a giugno 2022) - non rappresentano ostacoli insormontabili secondo il presidente della Toscana: «Ho avuto incontri con parlamentari e esponenti della maggioranza – dice Giani - penso di avere speranze nel chiedere il rinvio della privatizzazione per un paio d'anni e faccio appello al ministro. Si deve dare la tranquillità al management attuale, che sta operando bene, di poter lavorare al risanamento della banca» (1,5 miliardi di perdite nei primi nove mesi 2020).

La privatizzazione del Monte, secondo Giani, avrebbe «un forte impatto negativo sulla vita economica e sociale della Toscana in un momento così difficile come quello attuale». I motivi di allarme sono «sia sotto il profilo occupazionale, per i prevedibili tagli che qualsiasi ipotesi di aggregazione porterebbe con sé, sia sotto il profilo dell'accesso al credito per il sistema produttivo toscano». Da qui l'appello che, spiega Giani, è fatto in quanto «presidente di un organo costituzionale e di una regione in cui la banca è nata nel 1472 e dunque è radicata da secoli».

