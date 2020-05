Mps, l’addio amaro di Bariatti: «Contavamo sulla continuità»

Di certo, ribadisce la presidente, il piano di ristrutturazione della banca al 2021, concordato nel 2017 con la Commissione europea, è da modificare, come già invocato l'anno scorso e come ribadito nei giorni scorsi dall'Ad uscente Marco Morelli, per allentare i vincoli troppo rigidi che non permettono a Mps di correre come i concorrenti («Siamo con le gambe legate»). Tanto più adesso che «la banca sta lavorando in modo egregio ed è arrivata a un rilancio completo».

Per dare un assetto stabile all'istituto di credito, l'aggregazione con altre banche resta l'obiettivo indicato anche dalla Commissione Ue, ma «bisogna vedere con chi, quando e in quale situazione dopo questo nubifragio in atto», sottolinea Bariatti. «Sento parlare di aggregazioni dal 2015, quando sono arrivata a Siena e mi sono seduta nel cda di questa banca», chiosa.

E a proposito del proprio futuro dice: «Qui ho imparato cose nuove che metterò a frutto in altri contesti. Tutti guardano al futuro, anch'io guardo al mio futuro».