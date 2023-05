Mps, l’utile batte le attese: 236 milioni in tre mesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Banca Mps non si sottrae a una stagione di trimestrali bancarie decisamente buona per le italiane. L’istituto più antico del mondo ha chiuso il primo quarto dell’anno con un utile di 236 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto ai 10 milioni dello stesso periodo del 2022 ma anche in crescita del 51,3% dai 156 milioni del trimestre precedente.

Così come accaduto ieri per Banco Bpm, il dato è superiore al consensus degli analisti, che si attendevano profitti per fermo 122 milioni di euro. «I risultati del primo trimestre - si legge in una nota - confermano il nuovo posizionamento della banca capace di generare una profittabilità sostenibile con un miglioramento della performance operativa, grazie ai risultati già raggiunti nell’implementazione del piano industriale 2022-2026».

La banca guidata dall’amministratore delegato Luigi Lovaglio ha registrato una crescita di oltre il 56% del margine di interesse. Il risultato operativo lordo sale a 414 milioni. In calo gli oneri operativi nel primo trimestre dopo l’uscita di oltre 4mila dipendenti. In crescita gli impieghi, i crediti deteriorati calano al 2,1%, il ratio patrimoniale Cet1 inclusivo degli utili sale al 14,9%.

Rilevante la dinamica degli i oneri operativi, pari a 465 milioni, in flessione sia rispetto

al corrispondente periodo dell'anno precedente (-13,8%) sia rispetto al trimestre precedente (-8,2%). Nel dettaglio le spese per il personale, per 288 milioni di euro, risultano in calo del 19,2% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, «beneficiando della dinamica in flessione degli organici, legata principalmente alle uscite attraverso l'Esodo/accesso al Fondo di Solidarietà, di cui all'accordo con le organizzazioni sindacali del 4 agosto 2022», si legge nella nota.