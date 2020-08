Mps al lavoro sul capitale, in cantiere un bond subordinato sottoscritto dal Mef L’ipotesi di un Tier 2 da 2-300 milioni per tamponare le richieste Bce e permettere lo scorporo di 8,1 miliardi di crediti deteriorati ad Amco di Luca Davi

(Ansa)

Emettere subito un’obbligazione subordinata, della tipologia Tier2, per un valore di 2-300 milioni di euro circa. Sarebbe questa la strada che, secondo quanto risulta a Il Sole 24Ore, Banca Mps potrebbe percorrere da subito per soddisfare le richieste patrimoniali della Bce, in vista della cessione di circa 8,1 miliardi di crediti deteriorati ad Amco.

I ragionamenti a Siena sarebbero oramai in via di finalizzazione, e probabilmente già nella riunione odierna del Cda, in cui saranno approvati i conti...