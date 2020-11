Mps al lavoro per rafforzare il capitale, l’ipotesi UniCredit infiamma la Borsa Corrono sia il titolo di Siena (+8,3%) che quello di piazza Gae Aulenti (+3,2%). Faro sulle mosse del Tesoro: ricapitalizzazione più forte per coprire i costi legali di Luca Davi

I fari, a Siena, sono accesi sul capitale. E si capirà con tutta probabilità giovedì, in occasione della presentazione dei conti del trimestre, quali sono le dimensioni esatte dello shortfall a cui la banca deve fare fronte per sostenere rischi legali che appaiono sempre più ingombranti.

Di certo il tema è in cima all’agenda della banca timonata da Guido Bastianini, tanto che anche ieri la questione è stata al centro delle riflessioni di un board convocato in via straordinaria. Sotto la presidenza...