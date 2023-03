Mps, Lovaglio confermato amministratore delegato mentre la presidenza va a Maione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nelle liste preparate dal ministero dell'Economia per l'assemblea degli azionisti di Monte dei Paschi c'è la conferma di Luigi Lovaglio alla guida operativa di Rocca Salimbeni, mentre verso la presidenza viaggia Nicola Maione, oggi membro indipendente nel consiglio di amministrazione di Siena e presidente di Enav.



Il termine per il deposito ufficiale delle liste scade sabato 25, ma prima della pubblicazione è necessario un passaggio di verifica con le società di Head Hunter incaricate dal governo per le nomine.

In ogni caso il quadro appare definito, con la conferma alla carica di amministratore delegato di Lovaglio che ha condotto in porto con successo l'ultimo aumento di capitale e il nuovo piano di esuberi per alleggerire gli organici di Rocca Salimbeni prima del nuovo tentativo di riportare il Monte sul mercato privato.