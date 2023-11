Mps, il Mef cede sul mercato il 25%. Per il Tesoro incasso di 920 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Tesoro coglie l’attimo e sfruttando il vento favorevole in Borsa e realizza con successo la cessione del 25% di Monte dei Paschi, con un’operazione lampo che attraverso una procedura accelerata di raccolta ordini ha messo sul mercato poco meno di 315 milioni di azioni. A fronte della domanda raccolta pari a oltre 5 volte l’ammontare iniziale, l’offerta è stata incrementata dal 20% al 25% del capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena, corrispondenti a circa il 20% del capitale sociale della Banca. Lo si legge in una nota.



Il corrispettivo per azione è pari ad Euro 2,92 per un controvalore complessivo pari a circa Euro 920 milioni. Il corrispettivo incorpora uno sconto pari al 4,9% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni della Banca registrato in data 20 novembre 2023 ed è superiore di quasi il 50% rispetto al prezzo di sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale della Banca realizzato nel novembre 2022.

A seguito dell’Operazione, la partecipazione detenuta dal MEF in BMPS scenderà dal 64,23% al 39,23% circa del capitale sociale.



Consorzio di banche

L’operazione, spiega il Mef in una nota, è effettuata «attraverso un consorzio di banche costituito da BofA Securities Europe SA, Jefferies GmbH e UBS Europe SE in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, con l’obiettivo di promuovere il collocamento delle azioni presso investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri. Nell’ambito dell’operazione è previsto che il Mef si impegni con i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners a non vendere sul mercato ulteriori azioni della Banca per un periodo di 90 giorni senza il consenso degli stessi Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e salvo esenzioni, come da prassi di mercato. I termini finali dell’operazione saranno comunicati al termine del collocamento».

Mef verso incasso tra 730-770 mln

Il collocamento delle azioni Monte dei Paschi di Siena avviato dal ministero dell’Economia e delle Finanze sta avvenendo in un range di prezzo tra 2,89 euro e 3,072 euro, con quest’ultimo che rappresenta il prezzo di chiusura della seduta odierna di Borsa. E’ quanto si apprende da fonti di mercato. Al valore minimo della forchetta lo sconto è del 6% rispetto ai prezzi di Borsa, uno sconto da considerare comunque contenuto a testimonianza dell’interesse per il titolo. Se l’operazione, curata da BofA, Jefferies e Ubs, si completasse intorno a questi valori l’incasso lordo per il Mef sarebbe compreso tra i 730 e i 770 milioni circa. Il pacchetto in vendita corrisponde al 20% del capitale.