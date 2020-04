Mps, il Mef indica Grieco presidente e Bastianini amministratore delegato Depositata la lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione in vista dell’assemblea del 18 maggio

Bariatti: «Mps è sana, con scissione crediti pronti a fusioni e acquisizioni»

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in vista dell'assemblea dei soci di Mps convocata per il prossimo lunedì 18 maggio, in quanto titolare del 68,25% del capitale ha provveduto a depositare la lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione indicando Patrizia Grieco come presidente e Guido Bastianini come amministratore delegato.



Nel board saranno presenti Francesca Bettìo, Rita Laura D'Ecclesia, Nicola Maione, Raffaele Di Raimo, Marco Bassilichi, Rosella Castellano, Luca Bader, Francesco Bochicchio, Olga Cuccurullo e Roberto Rao. Per il nuovo collegio sindacale della banca il ministero ha indicato Luigi Soprano, Alessia Bastiani, Lorenzo Chieppa e Piera Braja.

Il Mef nella nota che ufficializza le candidature esprime «un sentito ringraziamento alla presidente, Stefania Bariatti, all'amministratore delegato, Marco Morelli, e ai consiglieri uscenti per il prezioso lavoro svolto nel rilancio della Banca Mps».

