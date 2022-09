Mps, il mercato crede ad Anima Siena valuta l’aumento lampo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

A due giorni dall'assemblea del 15 settembre che dovrà dare il via libera (scontato) all'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, il mercato torna a credere al buon esito della ricapitalizzazione di Banca Montepaschi, che ora potrebbe anche essere accelerato rispetto alle previsioni.

Dopo settimane di cali pesanti in Borsa all’insegna della sfiducia - tanto che la quotazione è scesa del 60% in sei mesi - ieri il titolo della banca senese è finito sotto i riflettori per una manciata di buone notizie...