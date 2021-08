Mps, il mercato guarda all’ipotesi di un maxi aumento di capitale

3' di lettura

La due diligence di UniCredit su Mps è ancora in corso, il perimetro degli asset che potenzialmente potrebbero essere ceduti non è stato definito, ma intanto già tiene banco il toto aumento di capitale che la banca senese dovrà fare affinchè il pretendente accetti le nozze. A fine luglio gli stress test avevano fornito una quantificazione delle carenze di capitale necessarie per rispettare i requisiti prudenziali: 2,5 miliardi. Ma stando ai rumors non smentiti rilanciati ieri dalle agenzie di stampa...