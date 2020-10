Mps, la mina dei rischi legali. Convocato un cda straordinario Giovedì sul tavolo del consiglio di Rocca Salimbeni extra-accantonamenti per 5-700 milioni: pesa la sentenza di primo grado di Profumo e Viola di Luca Davi

Giovedì sul tavolo del consiglio di Rocca Salimbeni extra-accantonamenti per 5-700 milioni: pesa la sentenza di primo grado di Profumo e Viola

Per capire quale sarà l’effetto «domino» sui conti di Banca Mps della sentenza di condanna agli ex top manager Fabrizio Viola e Alessandro Profumo per falso in bilancio ci sarà da attendere qualche giorno. Già giovedì prossimo, 29 ottobre, secondo quanto riportato ieri da Reuters, il board della banca senese esaminerà in un Cda straordinario il dossier per definire il quantum degli accantonamenti che si rendono necessari alla luce della decisione dei giudici di condannare i due manager per aggiotaggio...