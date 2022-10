Mps, ok Consob all’aumento. «Molto diluitivo, rischi di alta volatilità». Titolo ancora a picco

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Consob ha approvato il documento di offerta delle azioni di Banca Mps rivenienti dall'aumento di capitale in opzione, per massimi 2,5 miliardi, in forma scindibile, deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti lo scorso 15 settembre. Lo rende noto un comunicato della banca.



L’aumento di capitale di Mps «presenta caratteristiche di forte diluizione e tale circostanza determina il rischio che durante il periodo di offerta in opzione delle nuove azioni si verifichi una forte volatilità del prezzo delle azioni dell’emittente, inclusa una sopravvalutazione del prezzo di mercato rispetto al suo valore teorico». È però questo l’avvertimento lanciato dalla Consob, in un richiamo di attenzione, in vista della partenza lunedì dell’operazione.

«Per prevenire tale rischio, l’aumento di capitale in parola sarà gestito secondo il modello c.d. rolling», che consente, a partire dal terzo giorno, la consegna anticipata delle azioni di nuova emissione per cui si sono esercitati i diritti.

Nuovo crollo in Borsa

Non si arresta intanto la pioggia di vendite su Mps col titolo che, dopo una mattinata in volatilità, è tornato a scambiare arrivando a perdere il 36% per poi essere nuovamente sospeso. In due sedute, cioè da quando sono noti i termini dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro «fortemente diluitivo» per gli azionisti, il titolo è crollato del 54,7% con le azioni scese dai 25,58 euro della chiusura del 12 ottobre agli attuali 10,89 euro. A Piazza Affari l'istituto di Rocca Salimbeni ha una capitalizzazione, al momento, di 109 milioni di euro.