Mps, perdite per un miliardo di euro. Titolo in altalena a Piazza Affari Pesano svalutazioni per 1,2 miliardi. Due anni di anticipo sul piano di riduzione degli Npl. Morelli: «A giorni la decisione sugli immobili». di Maximilian Cellino

Le perdite del Monte dei Paschi superano il miliardo di euro nel 2019 e il titolo si muove nervosamente in Borsa, entrando in asta di volatilità per poi rientrare in contrattazione con un rialzo attorno all’1% e successivamenet scivolare di nuovo (segui la quotazione in diretta). Mps ha chiuso lo scorso esercizio con una perdita di 1,033 miliardi di euro rispetto all’utile di 279 milioni realizzato lo scorso anno. Sul risultato pesano le svalutazioni per 1,2 miliardi di euro delle Dta (attività fiscali differite).

Le attese degli analisti

Il dato complessivo non giunge peraltro inatteso per il mercato, che stimava un rosso compreso fra 900 milioni e 1,2 miliardi. L’utile netto operativo è stato di 323 milioni di euro, in crescita del 3,3% mentre l’utile ante imposte è stato di 53 milioni a fronte di una perdita di 109 milioni nel 2018. Mps è riuscita a contenere al 2% il calo dei ricavi, che si sono attestati a 3,22 miliardi «nonostante i vincoli del piano di ristrutturazione» mentre ha ridotto i costi del 2,6% a 2,29 miliardi e le rettifiche per deterioramento di attività del 2,2% a 611 milioni.

Scivola il margine di interesse

Tra i ricavi, da segnalare il calo del 13,9% a 1,5 miliardi del margine di interesse, che ha risentito delle attività intraprese per rispettare alcuni degli impegni del piano di ristrutturazione, e la riduzione delle commissioni (- 4,8% a 1,45 miliardi). Questi dati sono stati parzialmente compensati dai ricavi della gestione finanziaria, salita a 353 milioni in virtù della rivalutazione delle quote in Sorgenia e Tirreno Power, del maggior contributo derivante dall'attività di negoziazione e di utili da cessione di titoli, prevalentemente governativi.

Conferme sui requisiti patrimoniali

Nel comunicato sui risultati del 2019 Mps sottolinea poi come si sia «confermata la solidità patrimoniale»: il Cet1 ratio transitorio è salito nel corso dell'esercizio al 14,7% dal 13,7 del precedente attestandosi a 460 punti base al di sopra del minimo richiesto da Srep 2020.

Continua la riduzione delle sofferenze

Mps ha poi continuato nella propria opera di riduzione dello stock di crediti deteriorati e si muove con un anticipo di due anni, avendo raggiunto a fine 2019 il target di piano del 12,9% previsto per il 2021. Le esposizioni deteriorate lorde del gruppo al 31 dicembre 2019 sono risultate pari a 12 miliardi, in calo di 2,6 miliardi rispetto a fine settembre per effetto delle cessioni effettuate nel trimestre e del deconsolidamento di posizioni già classificate tra le attività in via di dismissione al 30 settembre 2019, nonché delle altre riduzioni legate a stralci, conversioni e pagamenti.