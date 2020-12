Mps, piano da 2,5 miliardi e porta aperta ad aggregazioni Il piano sarà ora trasmesso al Mef, che in qualità di azionista di riferimento (64%) dovrà formalmente avviare un confronto con Bruxelles di Luca Davi

Il piano sarà ora trasmesso al Mef, che in qualità di azionista di riferimento (64%) dovrà formalmente avviare un confronto con Bruxelles

Montepaschi vara come da attese un piano stand-alone che sottende un fabbisogno patrimoniale compreso tra i 2 e 2,5 miliardi. Ma lascia nel contempo aperta la porta all’aggregazione, soluzione che agli occhi del Mef (oltre che di Bce e Bruxelles) appare imprescindibile nonchè urgente per sistemare in via definitiva i problemi della banca senese.

Nell’attesa che si diradi la nebbia sul fronte politico come su quello finanziario (visto che il partner considerato in pole position, UniCredit, non ha ancora...