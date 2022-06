Mps, piano a trazione tripla: banche al lavoro sull’aumento

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Mentre fervono i lavori in vista dell’aumento di capitale (e del varo del consorzio di banche garanti), Mps è pronta ad alzare il velo sul nuovo piano industriale. Le nuove linee guida tracciate dal ceo Luigi Lovaglio, in carica dallo scorso febbraio, sono state tracciate in quesrti mesi e domani saranno rese note al mercato a Siena, sede storica della banca, scelta come base per la presentazione a conferma dell’attenzione alle radici sottolineata dai nuovi vertici e dall’azionista Mef.

Gli obiettivi

Il piano si...