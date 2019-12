Mps, rinviata a inizio 2020 la dismissione della partecipazione del Tesoro Il ministero dell’Economia ha posticipato al 2020 la presentazione del suo piano di dismissione della partecupazione alla Banca Monte dei Paschi. Lo ha comunicato il Tesoro con una breve nota stampa

(Pierpaolo Scavuzzo / AGF)

Il ministero dell’Economia ha posticipato al 2020 la presentazione alla Ue del suo piano di dismissione della partecipazione alla Banca Monte dei Paschi. Lo ha comunicato il Tesoro con una breve nota sta mpa: «I servizi della Commissione europea e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su richiesta delle autorità italiane - si legge nel comunicato - hanno concordato di posticipare all'inizio del 2020 la presentazione del piano di dismissione della partecipazione del Ministero nella Banca Monte dei Paschi, alla luce e in linea con l'interlocuzione in corso in merito a un'operazione di derisking della banca».

Una delle soluzioni allo studio tra il Mef e Bruxelles prevede l’assegnazione di azioni di Amco, ovvero l'ex Sga, agli azionisti di minoranza Mps in cambio del conferimento dei crediti deteriorati della banca senese. Un accordo che permetterebbe di eliminare i crediti deteriorati senza infrangere le regole Ue sulla Concorrenza.

