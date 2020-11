Mps, rosso da 451 milioni nel terzo trimestre. «Lavoriamo con il Mef all’aumento di capitale» I requisiti patrimoniali sono in calo, alla luce delle perdite registrate nei nove mesi dell'anno, ma al momento si mantengono al di sopra dei minimi fissati dalla Bce di Luca Davi

(Ansa)

Banca Monte dei Paschi chiude il terzo trimestre con un 'rosso' di 451 milioni sul quale hanno impattato oneri operativi per 569 milioni, in gran parte per gli accantonamenti sulle controversie legali. Il risultato operativo lordo del trimestre cresce a 203 milioni (+8%) sul secondo trimestre. Il risultato dei nove mesi è negativo per 1,539 miliardi. L'npe ratio, tenendo conto l'operazione con Amco che si perfeziona a inizio dicembre cala al 4%, ai minimi del sistema.

La banca nella nota sui conti...