Mps sale a Piazza Affari, l'ipotesi di un ribaltone al vertice non spaventa il mercato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L’ipotesi di un cambio al vertice di Banca Mps non sembra spaventare il mercato, con il titolo che si muove in rialzo a 0,927 euro ad azione. L’istituto senese guadagna come tutto il comparto anche sulla scia dei conti della svizzera Ubs che stanno dando vigore al settore, da Banco Bpm a Banca Pop Er. Ma per Rocca Salimbeni le indiscrezioni di stampa prevedono anche un possibile cambio alla guida. Il ministero del Tesoro, infatti, primo azionista dell’istituto senese, starebbe valutando la sostituzione dell’attuale ceo Guido Bastianini con altri profili. La richiesta sarebbe arrivata dalla Dg Comp che richiederebbe discontinuità manageriale in vista dell’approvazione del nuovo piano industriale che dovrà includere un rafforzamento patrimoniale da 2,5 miliardi di euro da realizzare a condizioni di mercato.

In lizza Massiah, Lovaglio, Natale e Vandelli

Tra i possibili candidati alla sostituzione, secondo le indiscrezioni della stampa, una rosa di candidati tra cui l’ex ceo di Ubi Victor Massiah, Luigi Lovaglio (ex a.d. del Credito Valtellinese), Marina Natale (a.d. di Amco) e l’ex numero uno di Bper, Alessandro Vandelli. «Riteniamo – scrivono gli analisti di Equita – che una possibile sostituzione del management di Mps possa presumibilmente portare ad un rallentamento dei dialoghi con la Dg Comp per la finalizzazione dell’accordo e l’approvazione del piano industriale». Nell’attesa, il titolo a Piazza Affari continua a viaggiare in rialzo.

