Mps sale con volumi, lo strappo di Mustier apre a fusione con Unicredit L'uscita del ceo della banca di piazza Gae Aulenti apre le porte a possibili operazioni di M&A di Chiara Di Cristofaro

L'uscita del ceo della banca di piazza Gae Aulenti apre le porte a possibili operazioni di M&A

Acquisti su Mps con forti volumi, per la seconda seduta consecutiva e dopo tre sedute in forte calo con volumi elevati. Con lo strappo del ceo di Unicredit Mustier, che ha annunciato la sua uscita dall'istituto di piazza Gae Aulenti a nella primavera 2021, le possibili nozze con Unicredit tornano all'ordine del giorno.

Con l'addio al piano di Mustier si riapre ipotesi M&A

Secondo le indiscrezioni di stampa, una parte del cda di Unicredit si sarebbe distaccata dal piano Team23 di Mustier, che prevede il focus su derisking e crescita organica come presupposti per la creazione di valore e la rinuncia ad opzioni di crescita esterna sia in Italia che all'estero. I consiglieri, scrive Equita in una nota, «avrebbero espresso orientamento diverso rispetto alla strategia di M&A, aprendo ad una possibile operazione di business combination con Mps». Per consentire il mantenimento della neutralità sul capitale e sul profilo di rischio della banca, spiegano da Equita, «l`acquisizione di Mps da parte di Unicredit richiederebbe 5 mld di capitale, che potrebbero essere mobilizzati attraverso un aumento di capitale di Mps da 2,5 mld e il riconoscimento delle DTA (deferred tax assets, attività per imposte anticipate) non computabili nel Cet che fanno capo a Unicredit e/o a Mps (2,5 mld)». Gli esperto sottolineano anche che «in questo scenario resterebbe l`overhang rappresentato dall`eventuale quota del Mef (11% post fusione) e dalla diluizione sull`utile per azione (13%) nonostante sinergie pre-tasse per 754 mln (+10% utile pro-forma)».

(Il Sole 24 ore Radiocor)