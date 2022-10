Mps, salgono a oltre 4mila le richieste di uscita volontaria. I sindacati: fare chiarezza

Ascolta la versione audio dell'articolo

I bancari in uscita volontariamente da Banca Mps saliranno a 4.125? Ben 625 in più rispetto ai 3.500 previsti dal piano industriale, su cui lo scorso 4 agosto è stato siglato un accordo sindacale con Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin? Nel caso di Mps è accaduto quello che molto spesso si verifica nei piani di prepensionamento dei bancari attraverso il fondo di solidarietà, dove le richieste che arrivano sono superiori ai numeri previsti. In Mps, in particolare, sarebbero infatti arrivate 4.125 domande...