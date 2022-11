Mps scatta all'indomani della chiusura dell'aumento di capitale

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Banca Mps riconquista la soglia dei 2 euro, dopo che si è chiuso l'aumento di capitale da 2,5 miliardi, con adesioni pari al 93% circa. I titoli, sospesi anche al rialzo (hanno segnato +7%), si muovono in deciso progresso. La capitalizzazione di Rocca Salimbeni è ormai ridotta a circa 20 milioni.Nel dettaglio l'istituto senese ha comunicato che sono stati esercitati diritti per la sottoscrizione dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro pari a un controvalore complessivo di 1,85 miliardi. I diritti inoptati, che saranno offerti oggi 1 e domani 2 novembre, ammontano a 2,6 milioni e danno diritto a sottoscrivere azioni per un controvalore complessivo di 652 milioni. Gli impegni di subunderwriting da parte di investitori terzi ammontano a 475 milioni, pari al 73% dell'inoptato dell'aumento di capitale. Ieri il neo-ministro all'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha detto che il governo sta lavorando sul capitolo Montepaschi per «lasciare sul mercato un soggetto forte». Giorgetti ha anche spiegato che l'esecutivo «lavorerà per gestire in maniera ordinata la dismissione della quota azionaria detenuta dallo Stato, nel rispetto degli impegni presi con la Commissione europea». Le risorse fresche rivenienti dall'aumento di capitale andranno in parte a finanziare il corposo piano di esuberi, al quale hanno aderito circa 4mila dipendenti, per un costo complessivo attorno a un miliardo di euro.