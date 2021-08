Mps, in sei mesi utili per 202 milioni. Ma servono i 2,5 miliardi di aumento

2' di lettura

Nel pieno della trattativa per il riassetto azionario, Banca Mps centra il secondo trimestre consecutivo in utile, spiazzando gli analisti che stimavano una lieve perdita e registra profitti netti per 83 milioni.

Il risultato del primo semestre sale così a 202 milioni a fronte di un miliardo di ’rosso’ nello stesso semestre dello scorso anno...