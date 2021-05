Mps, spunta il piano di sistema. Banca divisa tra più acquirenti

4' di lettura

Il boccone è troppo grosso da digerire. In ambienti finanziari è ormai convinzione diffusa che il dossier Mps non possa essere risolto schierando una sola banca in campo, ovvero Unicredit. Ed è in quest’ottica che tra i numerosi advisor coinvolti nel risiko starebbe prendendo piede l’ipotesi di valutare una sorta di “spezzatino” della banca senese. Con più interlocutori al tavolo, che verrebbero così chiamati a gestire per la propria parte di asset dell’istituto: si guarda in particolare a UniCredit...