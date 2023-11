Mps, lo Stato cede il 25%: le ragioni, il timing, e perché ora si aprono le porte del risiko

Un quadro del genere, favorito anche dal rafforzamento complessivo di un settore bancario italiano ribadito in tutte le analisi delle agenzie di rating in queste settimane, è quello migliore per avviare le macchine di una cessione per la quale esattamente un mese fa il Mef aveva scelto Ubs e Jefferies come consulenti finanziari e Clifford Chance come legali, advisor che hanno peraltro garantito nero su bianco al Mef sulla bontà dell’operazione. Si vedrà oggi quale sarà la reazione del mercato. Di certo quello avviato ieri è solo il primo passo di un cammino più lungo. E che può facilitare i nuovi negoziati con la Ue in vista delle prossime scadenze, a partire dal termine di dicembre 2024 concordato con Bruxelles come timing per l’uscita definitiva del Tesoro, che d’altra non potrà muoversi dal capitale per i prossimi 90 giorni.

La maggiore contendibilità

Anche perchè nel frattempo, complice una diluizione che porta il Tesoro al 39,23%, sotto la quota di maggioranza assoluta, la banca risulta più contendibile. E la rende più appealing in particolare agli occhi di quei potenziali acquirenti che fino ad oggi si sono tenuti lontani dal dossier anche (ma non solo) per l’ingombro dell’azionista pubblico in rapporto alla loro capitalizzazione. Il tema riguarda da vicino una banca come BancoBpm, che rimane il candidato numero uno per la creazione di un terzo polo, o Bper, che pur escludendo oggi il dossier ha accarezzato a lungo l’idea. Ma è ovvio che la discesa del Mef nel capitale di Siena fa apparire ancor più digeribile il “boccone” anche per UniCredit, che potrebbe ragionare su un’operazione di mercato, sempre che ve ne siano le condizioni. E sempre che il Tesoro, dopo lo strappo di ottobre 2021, sia favorevole.

