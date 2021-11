Mps, sul tavolo Roma-Bruxelles 2-3 miliardi e maxi proroga

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le discussioni con Bruxelles sono ancora in corso. E l’intesa finale, con la definizione dei nuovi impegni per Mps, si cristallizzerà probabilmente non prima dell’inizio del nuovo anno. Ma se le intenzioni saranno confermate, per il Tesoro si prospetta un prolungamento della possibilità di rimanere nel capitale di gittata pluriennale, che potrà coincidere anche con i tempi del nuovo piano industriale, al momento fissati al 2025.

«Flessibilità vincolata»

Insomma, l’ombrello del Mef, attivo su Mps dal 2016, rimarrà aperto per...