Mps, sui tempi dell’aumento incognita volatilità di mercato

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Prosegue la strada che porterà all’aumento di capitale di Mps, strada non priva di ostacoli visto che a pesare saranno le condizioni dei mercati scossi dalla situazione macroeconomica e dal conflitto in Ucraina. Nel frattempo il titolo continua a scendere a Piazza Affari. Ma, almeno per ora, c’è una data prevista per il lancio: l’aumento di capitale da 2,5 miliardi dell’istituto senese durerà infatti tre settimane e si chiuderà entro il 12 novembre.

A ricordare la tempistica e i possibili rischi, ...