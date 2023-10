Mps, il Tesoro seleziona gli advisor per la cessione della quota

Ascolta la versione audio dell'articolo

Parte la caccia agli advisor che aiuteranno il Tesoro nella cessione di quote Mps. Il Ministero del Tesoro ha annunciato l’avvio del processo di selezione per «l’individuazione dei consulenti finanziario e legale che assisteranno il Ministero dell’economia e delle finanze nell’individuazione delle migliori modalità di dismissione della partecipazione di controllo nella Banca Monte dei Paschi di Siena e forniranno tale supporto in tutte le fasi di attuazione dell’operazione». Il Mef fa sapere in una nota che, in base a quanto stabilito dal Dpcm del 16 ottobre 2020, la cessione potrà essere effettuata, in una o più fasi, attraverso il ricorso singolo o congiunto a un’offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, ivi compresi i dipendenti del Gruppo Banca Mps, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, ovvero a una trattativa diretta da realizzare attraverso procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, oppure ancora a una o più operazioni straordinarie, ivi inclusa un’operazione di integrazione.

Obiettivo del Ministero - si evidenzia - è la piena valorizzazione della partecipazione, da realizzarsi nell’interesse della Banca e di tutti i suoi azionisti, tenuto conto del miglioramento della redditività e dell’accresciuta patrimonializzazione, nonché delle prospettive di ulteriore sviluppo