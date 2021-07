Mps, UniCredit apre le trattative per la fusione. Orcel: sì solo dopo attenta analisi

3' di lettura

Andrea Orcel rompe gli indugi. Come anticipato da il Sole 24 Ore, il cda di Unicredit, riunito giovedì per esaminare i conti del semestre, ha anche approvato l’avvio delle trattative con il Mef in vista dell’eventuale acquisizione di una parte degli asset del gruppo Mps.

Il processo per la cessione della quota di controllo in mano al Tesoro, che secondo gli impegni presi con la Ue deve uscire entro l’inizio del 2022, è in corso da mesi. Finora, però, a formalizzare il proprio interesse a esaminare le carte era stato il fondo Apollo, come aveva confermato ancora l’altroieri in Commissione Banche il viceministro Castelli.

Ora, il colpo di scena: UniCredit, da subito accreditata come la candidata naturale a rilevare il Monte, ha deciso di entrare ufficialmente in campo. Un primo passo, quello dell’istituto presieduto da Pier Carlo Padoan (che si è astenuto sul punto), su una strada da cui si potrà sempre tornare indietro ma che consente di sbloccare l’impasse e di guardare con maggiore distacco ai risultati degli stress test europei di domani. Da cui Mps uscirà con ogni probabilità in fondo alla classifica degli istituti più solidi.

Orcel, dopo due diligence elementi per decidere se procedere

«Durante il periodo di due diligence eseguiremo analisi dettagliate e verificheremo se saremo in grado di definire una transazione che possa soddisfare i parametri concordati. Allora, e solo allora, avremo gli elementi per decidere se procedere». Così l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, spiega alla comunità finanziaria l'operazione di un possibile “matrimonio” tra l'istituto di piazza Gae Aulenti con Mps. Orcel ha anche aggiunto: «È presto per dire ora se il Governo sarà azionista» di Unicredit.

I dettagli dell’accordo

Nel dettaglio, secondo quanto dettagliato dalla banca in una nota, UniCredit e il ministero dell’Economia e delle Finanze, azionista di maggioranza di Banca Monte dei Paschi di Siena, «hanno approvato i presupposti per una potenziale operazione avente ad oggetto le attività commerciali di Mps, attraverso la definizione di un perimetro selezionato e diadeguate misure di mitigazione del rischio». A tal fine, continua la nota, le parti «avvieranno interlocuzioni in esclusiva per verificare la fattibilità dell'operazione».Una potenziale operazione «permetterebbe al gruppo di accelerare i piani di crescita organica e agevolare il raggiungimento di ritorni sostenibili superiori al costo del capitale»: Mps potrebbe contribuire, subordinatamente alla definizione del perimetro dell'operazione, circa 3,9 milioni di clienti, 80 miliardi di euro di crediti alla clientela, 87 miliardi di euro di depositi della clientela, 62 miliardi di masse in gestione e 42 miliardi di masse in amministrazione.