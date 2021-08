Mps-UniCredit, parte la valutazione degli asset: dentro Widiba, fuori l’area Sud

3' di lettura

Le coordinate di massima sono definite. Ma ora, nella partita che si sta giocando tra Unicredit e Mef per decidere il futuro di Mps, si devono definire i singoli elementi dell’intesa, elementi che però sono destinati a non rimanere semplici dettagli. E tra le molte questioni che saranno oggetto di confronto nelle prossime settimane – i 40 giorni per la due diligence esclusiva potrebbero estendersi, in caso di necessità – ci sono in particolare tre nodi da sciogliere: il perimetro oggetto di acquisizione...