Mps: utile terzo trimestre balza a 310 milioni. I rischi legali scendono di 1,2 miliardi

Mps ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un utile netto di 929 milioni di euro, a fronte di una perdita di 334 milioni nello stesso periodo del 2022. L’utile del terzo trimestre si è attestato a 310 milioni, al di sopra dei 238 milioni attesi dagli analisti. L’istituto di credito non paga tassa extra profitti, a riserva 312,7 milioni. A seguito della sentenza della Corte di Cassazione, che ha assolto gli ex vertici Giuseppe Mussari e Antonio Vigni nel processo sui derivati, Mps ha declassato da «possibile» a «remoto» il rischio relativo ad alcuni procedimenti legali e richieste stragiudiziali.

Scendono i rischi legali

Di conseguenza, si legge in una nota, l’ammontare complessivo di contenzioso e richieste stragiudiziali per le informazioni finanziarie diffuse nel periodo 2008-2015 si è ridotto da 4,1 a 2,9 miliardi. Inoltre tutte le pretese stragiudiziali notificate alla banca successivamente al 29 aprile 2018, in coerenza con quanto statuito dalla Cassazione, «sono da considerarsi prescritte».

Mps nei nove mesi ha realizzato ricavi per 2.804 milioni, in aumento

del 22,9% grazie alla crescita del margine di interesse, che beneficia, sul fronte degli impieghi, dello scenario favorevole dei tassi, “in un contesto di attento presidio del costo della raccolta” si legge in una nota della banca presieduta da Nicola Maione. Il positivo andamento del margine di interesse ha più che compensato la flessione delle commissioni nette (registrata soprattutto sui proventi della gestione del risparmio e sul comparto del credito, in ragione dell’evoluzione dello scenario macroeconomico) e il minor contributo degli altri ricavi della gestione finanziaria. I ricavi del terzo trimestre ammontano a 953 milioni (-2%).

Sale margine di interesse

Il margine di interesse nei nove mesi è risultato pari a 1.688 milioni (+62,7%). Il margine di interesse del terzo trimestre è in aumento anche rispetto al trimestre precedente (+4,6%). Le commissioni dei nove mesi ammontano a 987 milioni, in calo del 6,5 per cento. Giù i costi operativi, con il beneficio delle 4mila uscite di personale a fine novembre 2022: 1.358 milioni in calo del 15,2% (-19,5% le spese per il personale). Il risultato operativo lordo del Gruppo è pari a 1.446mln di euro, più che raddoppiato rispetto al 30 settembre 2022 (pari a 679 milioni).