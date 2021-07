Mps, la vendita è tutta in salita. L’ipotesi di più tempo al Tesoro

2' di lettura

Potrebbe servire ancora del tempo per conoscere il futuro di Monte Paschi di Siena e il nome (o i nomi) dell’eventuale compratore. Perchè mentre sembra un po’ più in salita, almeno per il momento, l’ipotesi di un’aggregazione con UniCredit - che tuttavia in questi giorni è in costante contatto con gli advisor del Mef in cerca di una quadra - è anche vero che le alternative scarseggiano. E, di conseguenza, salgono le quotazioni di una proroga della presenza dell’azionista Mef nel capitale della banca...