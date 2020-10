Mps: Viola e Profumo condannati a 6 anni di reclusione e 2,5 milioni di multa. La Procura aveva chiesto l’assoluzione

Fonti legali: nessun impatto su incarico Profumo in Leonardo

Per Alessandro Profumo la condanna non dovrebbe avere alcuna ripercussione sull'incarico quale amministratore delegato di Leonardo. Stando a quando indicato da fonti legali, nonostante le pene accessorie (due anni di interdizione dalla rappresentanza di società), la condanna non essendo definitiva non ha impatto sui suoi attuali incarichi.

i derivati Alexandria e Santorini

Il processo riguarda la presunta rappresentazione non corretta nei conti della banca senese dei derivati Alexandria e Santorini (che erano stati sottoscritti da Mps con Deutsche Bank e Nomura dalla precedente gestione, quando presidente dell'istituto era Giuseppe Mussari) nei bilanci 2012, 2013 e 2014 e nella prima semestrale 2015. Viola e Profumo sono stati ai vertici della banca dal 2012 al 2015. Per la procura di Milano, i derivati furono sottoscritti per coprire una perdita di 2 miliardi di euro derivante dall'operazione di acquisto di Antonveneta.

Procura: estrema difficoltà a ravvisare il dolo

La condanna dei tre imputati da parte del tribunale di Milano arriva dopo che i pm titolari del fascicolo (inizialmente aperto a Siena e poi trasmesso a Milano), al termine delle indagini, avevano fatto richiesta di archiviazione per le 11 persone indagate nell'inchiesta, indicando tra le motivazioni “l'estrema difficoltà” a ravvisare il dolo. Alcuni piccoli azionisti della banca senese si erano opposti alla richiesta per le posizioni di Viola e Profumo e il Gip di Milano Livio Cristofano ha poi deciso di disporre l'imputazione coatta per Viola, Profumo e Salvadori, accogliendo invece la richiesta di archiviazione per gli altri indagati.

La procura di Milano ha dovuto procedere con la richiesta di rinvio a giudizio che ha portato al processo. Al termine del dibattimento, tuttavia, i magistrati hanno confermato la loro impostazione e hanno chiesto l'assoluzione. Il tribunale non ha accolto la loro ricostruzione e ha condannato Viola, Profumo e Salvadori, come invece richiesto dalle parti civili. In particolare, nella requisitoria del 16 giugno scorso, il pm di Milano Stefano Civardi aveva chiesto l'assoluzione “perché il fatto non sussiste” per il reato di aggiotaggio contestato a Profumo e Viola e per quello di false comunicazioni sociali contestato a tutti gli imputati per il bilancio 2012 e per la prima semestrale del 2015 e l'assoluzione “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” per la contestazione di false comunicazioni sociali in merito ai bilanci 2013 e 2014.

Contabilizzazione a saldi aperti

Nel processo sempre al tribunale di Milano che si è chiuso nel novembre scorso a carico di Mussari e altri imputati (tutti condannati in primo grado), i giudici hanno stabilito che da parte degli allora vertici di Mps - attraverso i derivati Santorini e Alexandria - c'è stato l'intento di dare una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della banca, anche grazie alla contabilizzazione “a saldi aperti” dei derivati, mentre sarebbe stata corretta una contabilizzazione “a saldi chiusi”.