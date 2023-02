Mps vola, si allunga il rally innescato dalla promozione di Moody's

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si allunga il rally in Borsa di Banca Mps, che è arrivata a guadagnare anche più di otto punti. Le valutazioni di Moody's hanno innescato tre sedute consecutive di rialzo portando il prezzo oltre i 2,80 euro per azione (+40% circa dall'aumento di capitale che ha collocato i nuovi titoli a 2 euro) e la capitalizzazione oltre i 3,5 miliardi di euro. Moody's ha migliorato di due gradini il rating dell'istituto senese alzandolo a "B1" da "B3", sottolineando in primis il beneficio arrivato con l'aumento di capitale in termini di consolidamento della solvibilità della banca e di condizioni per generare redditività. Inoltre l'agenzia ha messo la lente sui risultati del quarto trimestre 2022 di Mps che già riflettono «un miglioramento strutturale della redditività a cui ha contribuito il piano di esodi incentivati oltre ai benefici generati dall'incremento dei tassi di interesse».

Nel quarto trimestre il margine di interesse della banca è aumentato del 31,4% supportando la crescita complessiva dei ricavi, a fronte di una contrazione delle commissioni. Il risultato operativo lordo del periodo è stato positivo per 333 milioni «in aumento di 131 milioni di euro rispetto al trimestre precedente» e con «una crescita di oltre il 60% sia rispetto al trimestre precedente che rispetto al quarto trimestre del 2021», riporta la nota della banca. Nel quarto trimestre l'utile di pertinenza della capogruppo è stato pari a 156 milioni a fronte di una perdita di 388 milioni del trimestre precedente. Nel report pubblicato venerdì scorso, gli analisti di Kbw hanno alzato a 2,66 euro il target di prezzo su Mps, pur mantenendo la raccomandazione "marketperform" e hanno migliorato le proprie previsioni sugli utili per azione 2023-25.