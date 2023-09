Mps volatile, focus su tempi privatizzazione

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Banca Mps ancora sotto i riflettori a Piazza Affari, dove i titoli dell'istituto sono incerti sulla direzione da prendere e molto volatili, in una giornata difficile per il settore bancario. Il mercato, spiegano dalle sale operative, continua a interrogarsi sui tempi della prevista privatizzazione dell'istituto senese dopo le dichiarazioni dei ministri arrivate nel week end da Cernobbio.

«Il governo appare diviso sulle modalità e tempistiche della riduzione della quota in Mps», sintetizzano gli analisti di Intermonte, sottolineando che il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha ribadito che «i tempi saranno decisi dal suo ministero a seconda delle condizioni di mercato». «Al momento - scrivono gli esperti - Mps presenta una valutazione ancora contenuta (0,35 volte il patrimonio tangibile)». Le indiscrezioni di stampa, d'altra parte, «confermano che nessun istituto si è fatto avanti per l’acquisto dell’intera banca», mentre «le dichiarazioni del governo confermano i rischi di overhang sul titolo». Secondo recenti rumor l'esecutivo potrebbe vendere una quota dell'istituto entro la fine dell'anno.