Msc acquista il 100% del terminal Tdt a Livorno

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il gruppo Til (azienda specializzata in investimenti nei terminal, che fa capo al gruppo Msc), attraverso la sua controllata Csm Italia-Gate, ha concordato l’acquisto del 100% del capitale sociale del Terminal Darsena Toscana (Tdt) del porto di Livorno, dal Gruppo investimenti portuali (Gip), partecipato da due fondi di investimento infrastrutturali (InfraVia Capital Partners, col 42,5% e Infracapital, col 52,5%), oltre che, per il 5%, dalla IL Investimenti di Giulio Schenone.

Rafforzare la logistica

Il completamento dell’operazione, spiega una nota, «resta soggetto al ricevimento delle necessarie approvazioni da parte delle competenti autorità» e «i termini dell’accordo non saranno resi noti».

Loading...

L’acquisizione di Tdt, prosegue la nota, «conferma l’impegno di lungo periodo del gruppo Til a investire in Italia e a rafforzare la logistica in tutto il Paese e in Europa, oltre a potenziare i collegamenti con il resto del mondo.Til continuerà a gestire Tdt come business autonomo, offrendo i suoi servizi di terminal container».

Msc raddoppia a Livorno

L’acquisizione di Tdt rafforza anche la presenza di Msc sulle banchine di Livorno. Il gruppo guidato dalla famiglia Aponte, infatti, nello scalo labronico controlla anche il 50% del Terminal Lorenzini.

Il terminal Darsena Toscana ha iniziato la sua attività nel 1997 e nel 2012 è entrato a far parte del Gruppo investimenti portuali. Tdt funge da gateway locale italiano e hub di trasbordo regionale nel Mar Tirreno settentrionale.