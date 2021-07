Msc avrà diritti di attracco preferenziali nel nuovo terminal di Gedda

2' di lettura

Msc Crociere ha firmato un accordo quinquennale con Cruise Saudi (società incaricata di lanciare e promuovere l’industria delle crociere in Arabia Saudita) per diritti di attracco preferenziali nel porto di Gedda fino al 2027.

L’annuncio dell’accordo è stato fatto a Gedda nel momento in cui la nave Msc Bellissima ha celebrato l’apertura del nuovo terminal passeggeri della città, con una cerimonia a bordo. La nuova infrstruttura accoglierà gli ospiti per la stagione inaugurale di Bellissima nel Mar Rosso, che propone crociere di tre e quattro notti in Egitto e in Giordania, con partenza da Gedda, Arabia Saudita, fino alla fine di ottobre.

«Questo - ha sottolineato Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises - è un giorno storico per noi. La più grande e innovativa nave da crociera che opera nel Mar Rosso è salpata dal nuovo terminal di Gedda, segnando un nuovo inizio per le crociere in Arabia Saudita e, più in generale, per la sua crescente industria turistica».

«Grazie a questo nuovo accordo - ha proseguito Vago - lavoreremo all’unisono insieme a Cruise Saudi per far crescere e sviluppare un turismo sostenibile in Arabia Saudita, in linea con la nostra strategia e i nostri obiettivi».

«Questo evento - gli ha fatto eco Mark Robinson, chief operations & commercial officer di Cruise Saudi - rappresenta una pietra miliare nella storia non solo di Cruise Saudi, ma anche dell’industria del turismo in Arabia Saudita. Cruise Saudi ha l’obiettivo di creare 50mila posti di lavoro entro il 2025, facilitando la costruzione di altri cinque porti, con Gedda come homeport, e di accogliere 1,5 milioni di visite annuali di passeggeri entro il 2028».