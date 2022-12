Msc completa l’acquisizione di Bolloré Africa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo Msc, attraverso la controllata (al 100%) Shipping agencies services, ha completato l’acquisizione di Bolloré Africa logistics. La transazione, fa sapere l’azienda guidata dalal famiglia Aponte, «è stata approvata da tutte le autorità di regolamentazione competenti».

L’acquisizione di Bolloré Africa logistics e delle sue affiliate da parte di Msc, sottolinea una nota, «evidenzia l’impegno a lungo termine della compagnia a investire nella supply chain e nelle infrastrutture africane, sostenendo le esigenze dei clienti di entrambe le attività».

Bolloré Africa resterà autonoma

Msc ribadisce che gestirà Bolloré Africa logistics group come entità autonoma, con il suo portafoglio di partner diversificati, sotto un nuovo marchio che sarà presentato nel 2023. Philippe Labonne rimarrà alla guida dell’azienda come presidente.

Msc spiega che intende «continuare a migliorare la connettività del continente con il resto del mondo e a consentire il commercio all’interno dell’Africa, nel quadro dell’attuazione del libero scambio continentale. Sostenuta dalla forza finanziaria e dall’esperienza operativa di Msc, Bolloré Africa sarà in grado di rispettare tutti i suoi impegni con i governi, in particolare per quanto riguarda le concessioni portuali»

Previsti investimenti in cantieri e terminal

«Siamo lieti - afferma il presidente del gruppo Msc, Diego Aponte - di dare il benvenuto a più di 21mila nuovi colleghi nella famiglia Msc grazie a questa acquisizione. Desidero ringraziare la famiglia Bolloré, e in particolare Cyrille, per aver condotto la transazione in modo fluido ed efficiente».