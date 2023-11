Msc conferma l’ordine per due nuove navi a Gnl

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Msc crociere ha confermato l’ordine per la costruzione di due nuove navi world class alimentate a Gnl a Chantiers de l’Atlantique. Le due unità fanno parte di un accordo complessivo che comprendeva l’ordine di Msc World Europa (nella foto), battezzata a novembre dell’anno scorso, e quello di Msc World America, che arriverà nella primavera del 2025.

Le due nuove unità, invece, saranno consegnate rispettivamente nel 2026 e nel 2027 e l’intesa prevede anche l’opzione per una quinta nave. «Insieme con Chantiers de l’Atlantique - sottolinea Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Crociere - abbiamo realizzato ben 18 navi, con la diciannovesima attualmente in costruzione».

Loading...

E aggiunge che l’impegno è a «ricercare e investire nelle tecnologie ambientali del futuro, per renderle velocemente disponibili, onde assicurare il continuo progresso del nostro percorso di decarbonizzazione, finalizzato a raggiungere le zero emissioni nette di gas serra entro il 2050».

L’armatore ha pagato un sovrapprezzo “green”

Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique aggiunge che Msc Crociere «ha accettato un significativo sovrapprezzo per migliorare l’efficienza energetica di queste due nuove navi, le quali, secondo l’indice Eedi dell’Imo (International maritime organization, ndr) emetteranno il 50% in meno di Co2, rispetto al parametro di riferimento dell’Imo del 2008».

Le nuove navi, spiega una nota, rappresentano l’evoluzione di un prototipo già all’avanguardia e adottano soluzioni innovative per massimizzare l’efficienza energetica, grazie all’utilizzo estensivo per il recupero di calore e di altre soluzioni in grado di ridurre ulteriormente le emissioni.