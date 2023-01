Msc Crociere: «Nel 2023 si tornerà ai livelli pre-Covid»

«Ci lasciamo alle spalle - ha detto Massa - un anno già molto positivo, il 2022, che ha visto la piena ripartenza di tutta la nostra flotta e il varo di World Europa e di Seascape, due nuove navi tra le più grandi, innovative e avanzate a livello internazionale, anche sotto il profilo ambientale».

Ora, ha aggiunto, «ci apprestiamo a vivere un 2023 che sarà decisivo da tutti i punti di vista, non ultimo sul fronte di un importante aumento della movimentazione dei passeggeri che raggiungerà quota 4 milioni nei soli porti italiani, confermando la centralità del Belpaese nelle nostre strategie. Allo stesso tempo inauguriamo destinazioni e itinerari che ci rendono sempre più globali, come New York e il Giappone».

Prezzi in risalita

Riguardo ai prezzi di vendita, Massa ha sottolineato che «il 2022 è stato l’anno della ripartenza ma è stato inficiato da un primo trimestre complesso, sia per il perdurare della pandemia, sia, da febbraio in poi, per la guerra tra Russia e Ucraina. Le vendite sono partite solo in aprile con grandi volumi che hanno abbassato i prezzi. Nel 2023, invece, si è tornati a un asset fondamentale del settore, l’advaced booking. E quindi i prezzi quest’anno sono tornati al livello prepandemia e stanno crescendo».

Da parte sua, Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Crociere, a margine della presentazione, ha chiosato: «La crociera rappresenta già oggi una delle opzioni di vacanza migliori anche sul fronte della sostenibilità. Da molti anni investiamo massicciamente in soluzioni e tecnologie che riducono costantemente e progressivamente la nostra impronta ambientale. Dal 2017 al 2023, per esempio, abbiamo investito oltre 8 miliardi di euro in una flotta più moderna ed efficiente, con 10 nuove navi che sono state migliorate dal punto di vista ambientale rispetto alle precedenti».

Nuovo spot sulla sostenibilità

Quanto alla nuova campagna di advertising, a supporto di una strategia aziendale sempre più incentrata sulla sostenibilità, Msc ha lanciato una nuova campagna, dal titolo Discover the future of cruising, che verrà trasmessa in oltre 30 Paesi, con un’attività di marketing globale multicanale che comprende televisioni, out of home, stampa, media digitali e social media.