Msc Crociere pronta ad assumere 750 persone in Italia

Msc Crociere si prepara ad assumere oltre 750 persone in Italia nel corso dei prossimi mesi. La compagnia cerca diverse figure professionali da impiegare a bordo, tra cui ufficiali di coperta e di macchina, medici e commissari, personale di vendita per negozi e boutique, tecnici audio-video, animatori e addetti alle escursioni, cuochi, barman, camerieri, receptionist e fotografi.

Quella di Genova, spiegano all’azienda, sarà la prima di diverse tappe, in Italia e all’estero, del programma internazionale di talent acquisition della società crocieristica, che prevede incontri di reclutamento in 48 Paesi del mondo.

Career day

Per cercare personale Msc partecipa al career day organizzato a Genova dalla Regione Liguria, nei giorni dal 15 al 17 novembre nell’ambito del Salone Orientamenti 2022. L’obiettivo è trovare talenti che entreranno a far parte del personale della flotta che conta già oltre 25mila dipendenti.

Nelle prossime settimane entreranno infatti in servizio le due ultime navi della compagnia – Msc World Europa e MSC Seascape – che faranno osì salire a 21 il numero delle unità in flotta, seguite nel 2023 da un’ulteriore nave (MSC Euribia).

Le nuove navi

Msc World Europa, unità alimentata a gas naturale liquefatto, è stata battezzata il 13 novembre a Doha in Qatar, ma verrà posizionata stabilmente in Italia a partire da aprile 2023. MSC Seascape, invece, verrà consegnata il 16 novembre a Monfalcone e, dopo il battesimo a New York il 7 dicembre, trascorrerà la sua prima stagione ai Caraibi con partenza da Miami.