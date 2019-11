Msc, debutta la eco-nave Grandiosa Msc Crociere punta con decisione sulle navi ecologiche. Sabato 9 si svolgerà ad Amburgo la cerimonia di battesimo della Msc Grandiosa, unità avanzatissima sotto il profilo della sostenibilità ambientale di Raoul De Forcade

Msc Crociere punta con decisione sulle navi ecologiche. Sabato 9 si svolgerà ad Amburgo la cerimonia di battesimo della Msc Grandiosa, unità avanzatissima sotto il profilo della sostenibilità ambientale.

Ma l’impegno del gruppo sul versante green non si ferma qui. Nei giorni scorsi, infatti, è stato avviato, presso gli Chantiers de l'Atlantique (dove è stata costruita Grandiosa), il taglio della lamiera di Msc Europa, la prima delle cinque navi della compagnia alimentate a Gnl (gas naturale liquefatto).



Per la costruzione di queste unità il gruppo ha annunciato un investimento da 5 miliardi di euro. Msc ha inoltre avviato un progetto di ricerca e sviluppo, denominato Pacboat che si concentra sull'integrazione di una nuova tecnologia a celle a combustibile (fuel cell). Questo sistema produrrà elettricità e calore usando il Gnl.

Ma andiamo con ordine: Grandiosa, come si è accennato, sarà inaugurata sabato 9. L’unità, capace di trasportare oltre 6.300 passeggeri e 1700 membri dell’equipaggio, è equipaggiata con tecnologie d’avanguardia e orientate a ridurre le emissioni e migliorare le prestazioni ambientali complessive sia in mare che a terra.

Oltre a un sistema di pulizia ibrida dei gas di scarico a circuito chiuso che riduce le emissioni di zolfo delle navi del 97%, MSC Grandiosa sarà anche la prima nave della compagnia a disporre di un sistema di riduzione catalitica selettiva (Scr) che aiuta a ridurre l'ossido di azoto dell’80%. Tutte le altre navi MSC Crociere attualmente in costruzione presenteranno la tecnologia Scr, inclusa la nave gemella di Grandiosa, Msc Virtuosa, che entrerà in servizio nell'ottobre 2020, nonché Msc Seashore, attualmente in costruzione.



Msc Europa, invece, sarà la prima nave World class del gruppo e la prima unità a Gnl costruita in Francia. Sarà consegnata a maggio 2022 e potrà trasportare oltre 6.700 passeggeri e più di 2.130 membri dell’equipaggio.

Per quanto riguarda il sistema Pacboat, spiega una nota della compagnia, «l'integrazione della tecnologia Soft (solid oxide fuel cell) a bordo di una nave da crociera è una novità di livello mondiale. Questa tecnologia opera a temperature molto elevate (750 °C) e si è dimostrata più efficiente per le applicazioni marine rispetto a quelle a idrogeno a bassa temperatura».