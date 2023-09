Msc Nicola Mastro, varata a Trieste la più grande nave mai arrivata in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È stata battezzata a Trieste, dove è giunta dopo aver attraccato a Gioia Tauro, Genova e La Spezia, la più grande nave mai arrivata sulle banchine italiane. Si tratta della Msc Nicola Mastro - il nome è quello di uno storico manager della divisione cargo della compagnia - la cui cerimonia di christening si è svolta presso il Marine terminal del porto giuliano. Madrina è stata Glenys Mastro, moglie di Nicola.

Msc Mastro, la maxi-nave vista dal drone

Dimensioni record

La nave ha dimensioni record, con i suoi 399 metri di lunghezza, 61,5 metri di larghezza e un pescaggio, a pieno carico, di 17 metri. Ha una capacità di 24.116 teu (unità di misura pari a un container da 20 piedi), di cui oltre 2mila refrigerati. Offre, inoltre, tecnologie all’avanguardia dal punto di vista ambientale, vantando la più bassa percentuale di emissioni di gas serra per container trasportato, con emissioni di Co2 del 12% più basse rispetto alle soglie prescritte.

Loading...

Meno emissioni

La Msc Nicola Mastro, spiega una nota, «è dotata di tecnologie innovative che assicurano un’ulteriore riduzione delle emissioni, tra cui un sistema ibrido di depurazione dei gas di scarico (scrubber), un sistema di lubrificazione dello scafo ad aria e sistemi antivegetativi per ridurre il livello di attrito con l’acqua per abbassare i consumi di carburante, inoltre è equipaggiata per poter ricevere l’energia da terra spegnendo i motori durante l’ormeggio (il cosiddetto cold ironing, ndr)».

Msc Nicola Mastro, la nave dei record Photogallery9 foto Visualizza

L’unità è attualmente alimentata con il tradizionale carburante marino ma è stata progettata per poter effettuare velocemente il retrofitting per poter essere alimentata un domani con carburanti green di ultima generazione che si dimostreranno essere efficaci per la propulsione marina e per la protezione dell'ambiente.

La nave, costruita in Cina, è arrivata in Italia dopo aver scalato i porti cinesi e poi Singapore, King Abdullah in Arabia Saudita, Ashdod in Israele, Fos sur mer in Francia.