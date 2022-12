Msc: non più interessati alla privatizzazione di Ita Airways

Ascolta la versione audio dell'articolo

Msc conferma di non essere interessata all’acquisizione di una quota di Ita Airways. Dopo che lo scorso 31 ottobre il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, aveva deciso di non prorogare la trattativa in esclusiva con Certares, in corso dal 31 agosto, era tornata in pista la cordata tra il colosso del trasporto merci e passeggeri e Lufthansa che ad agosto avevano proposto l’acquisto dell’80% di Ita Airways (il 60% Msc e il 20% Lufthansa). Ma giovedì 17 novembre. all’apertura della data room. si è presentata solo Lufthansa, con gli advisor, mentre non è arrivato alcun segnale di interesse da parte di Msc.

Lufthansa ha avuto accesso alla data room di Ita

Il gruppo di Gianluigi Aponte in un comunicato ha spiegato di «aver già informato le autorità competenti di non essere più interessata a partecipare alla privatizzazione di Ita Airways, non ravvisandone le condizioni nell’attuale procedura». In questo quadro il fondo strategico Usa Certares, che in alleanza commerciale con Air France-Klm e Delta aveva proposto di acquistare il 50% più un’azione di Ita, rimane alla finestra, in attesa di ulteriori sviluppi. E a questo punto si attende una formalizzazione dell’interesse da parte di Lufthansa che per voce del suo portavoce fa sapere di non avere commenti in proposito.

A fine ottobre Lufthansa aveva fatto sapere di «rimanere interessata al mercato italiano», spiegando che «monitoriamo l'ulteriore processo di vendita di Ita e rimaniamo interessati a una vera privatizzazione della compagnia aerea».

Sarà il neo presidente Turicchi a gestire la cessione

Del tema “vendita” dovrà occuparsi il neo presidente di Ita, Antonino Turicchi al quale, su indicazione del Mef, il Cda ha assegnato le deleghe sulle operazioni strategiche (la cessione), sul settore finance, strategia, comunicazione e rapporti istituzionali. L’Ad Fabio Lazzerini, confermato, si occuperà dell'operatività dell'azienda e della gestione del personale. Le nuove deleghe sono state assegnate oggi dal Cda nel quale siedono Gabriella Alemanno, Ugo Arrigo, accanto alla consigliera indipendente Frances Ousleey (confermata).

Il nuovo scenario dopo il ritiro di Msc

Il ritiro di Mediterranean Shipping Company, che ha una presenza molto radicata nei porti italiani, cambia le carte in tavola.L’offerta Msc-Lufthansa puntava sull'integrazione tra trasporto cargo e passeggeri e sull'intermodalità tra il trasporto marittimo-ferroviario e quello aereo. Punto forte di questa offerta erano le sinergie con il cargo, segmento che da tempo fa registrare una crescita consistente e che meglio ha resistito all'emergenza pandemica.

Con il netwok di Lufthansa, Milano Malpensa si affermerebbe come Hub logistico e Roma Fiumicino come Hub per il traffico passeggeri, un gateway verso l'Africa. Le sinergie verrebbero estese anche ad Air Dolomiti, controllata italiana di Lufthansa, che nel segmento del medio raggio assicura quotidianamente dai principali aeroporti italiani i collegamenti agli Hub di Monaco di Baviera e Francoforte.