Msc presenta una nuova cabina con oltre 700mila cristalli Swarovski

Sarà disponibile da novembre la prima cabina Swarovski a bordo della nave da crociera Msc Bellissima, battezzata lo scorso febbraio: si tratta, secondo l’annuncio fatto dalla compagnia, della «prima cabina in cristallo al mondo», che riprende la scalinata di Swarovski che si trova dal 2008 in otto delle navi della flotta Msc. A unire le due aziende, si legge nella nota, è anche la comune proprietà familiare e una storia di oltre 120 anni.

La nuova cabina in cristallo,sviluppata in collaborazione con Swarovski e De Jorio Design, sarà situata nell’area di Msc Yacht Club (il “luxury club” della nave, con 95 suite speciali situate nei ponti di prua della nave e un servizio di maggiordomo e concierge 24 ore su 24) e sarà riconoscibile grazie al numero (16018) sulla porta della cabina realizzato con i cristalli Swarovski: al suo interno, oltre 700mila cristalli sono stati utilizzati anche per realizzare i comodini, la credenza e il tavolino da caffè. Le applique sono state appositamente studiate e sulle pareti spiccano opere d’arte in corallo con cristalli.

Oltre alla nuova cabina e ai 96 gradini con più di 61mila cristalli Swarovski, a bordo di Msc Bellissima ci sono altri particolari realizzati con gli Swarovski, come la carta da parati con dettagli in cristallo nell’Msc Yacht Club e un Active Panel illuminato da Led personalizzati con 500mila cristalli al mq, che impreziosisce il design dello Champagne Bar.