Msc punta sul nuovo brand Explora, doppia cerimonia per nuove navi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Doppia cerimonia allo stabilimento Fincantieri di Genova Sestri Ponente, dove si si sono svolti il varo tecnico (float out) di Explora II e il taglio della lamiera (steel cutting) di Explora III. Le due navi rappresentano la seconda e la terza unità, di una commessa di quattro sottoscritta dal gruppo Msc con Fincantieri.

L’investimento complessivo per le quattro navi è pari a circa 2,3 miliardi di euro «ed è in grado di generare una ricaduta sull’economia italiana - sottolinea una nota - superiore a 10 miliardi, insieme a un impatto occupazionale estremamente elevato, dato che la costruzione di ogni singola nave richiede oltre 7 milioni di ore-uomo di lavoro e l'impiego medio di 2.500 persone per oltre due anni».

Loading...

Nuovo brand di lusso

A due mesi dalla consegna di Explora I, svoltasi a Monfalcone lo scorso 20 luglio, prosegue dunque, la costruzione della flotta di Explora Journeys, il nuovo brand crocieristico di lusso di Msc, che punta a rivoluzionare gli standard dei viaggi di alta gamma.

«Siamo - ha detto l’ad di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, nel corso della cerimonia - nell’epoca in cui si sta di nuovo comprendendo il valore dell’industria pesante, non solo nel settore navale: questa è la fase del reshoring, del rientro delle imprese in Italia e questo è stato compreso anche a livello europeo».

Manifattura in primo piano

Un aspetto fondamentale, ha aggiunto, «è il valore della manifattura, senza la quale non può esistere una nave, poi si potrà fare anche il taglio della lamiera con l’intelligenza artificiale e con le macchine che opereranno con codici numerici, ma alla base ci deve essere la manifattura. In questo senso, è fondamentale che venga insegnato ai giovani l’importanza di questo settore industriale, che è fondamentale per reindustrializzare un Paese».